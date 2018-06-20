  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Восемь спасателей тушили Chery на Гостилицком шоссе
Сегодня, 7:30
56
lesjasap

Восемь спасателей тушили Chery на Гостилицком шоссе

0 0

Менее чем за 10 минут специалисты справились с ситуацией.

В Петродворцовом районе Петербурга спасатели тушили загоревшуюся иномарку. Об инцидент заявили местные жители. Они рассказали, что пламя охватило Chery по Гостилицкому шоссе у 123 дома.

На место инцидента выехала бригада экстренной службы. Огнеборцам удалось справиться с проблемой за девять минут.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар охватил машину 7 апреля в половину шестого вечера. У транспортного средства выгорел моторный отсек. В ликвидации последствий воспламенения участвовали восемь человек личного состава, а также две единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: chery, горит автомобиль, гостилицкое шоссе, гу мчс
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий