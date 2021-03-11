Chery опроверг уход с российского рынка

Сообщалось, что это произойдет к 2027 году.

Китайская компания Chery опровергла слухи о своем уходе с российского авторынка. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу российского офиса производителя.

Сегодня, 17 сентября, в СМИ появилась новость, что Chery якобы покинет Россию. Сообщалось, что это произойдет к 2027 году. В качестве причин якобы указывалось будущее размещение бренда на Гонконгской бирже. Такое решение объясняется необходимостью привлечь до 9,1 млрд гонконгских долларов. Однако в пресс-службе бренда подчеркнули, что новость об уходе из России не соответствует реальности.

Ранее мы сообщали, что Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака в России.

Фото: chery.ru