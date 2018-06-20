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Автоледи влетела на иномарке в реку Оккервиль
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Автоледи влетела на иномарке в реку Оккервиль

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По предварительной версии у машины отказали тормоза.

Под Петербургом автоледи не справилась с управлением и въехала в реку Оккервиль. Об этом сообщают местные жители. Они рассказали, что иномарка "Вольво" въехала в водоем накануне вечером. Инцидент произошел в Кудрово. Прохожим удалось помочь женщине выбраться из транспортного средства на землю. Автомобиль частично ушел под воду.

Пострадавшая отметила, что у машины отказали тормоза. Однако, свидетели событий предполагают, что шофер могла перепутать педаль газа и тормоза. Инцидент проверят представители ГИБДД.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: автоледи, вольво, кудрово, машина в реке, река оккервиль
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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