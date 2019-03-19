Весне быть: в Ленинградском зоопарке из спячки вышли сурки и стали энергично жевать ель

Три степных сурка — Ижорик, Отрада и Августина проснулись, так как почувствовали весну.

В Петербург постепенно начинает приходить весна и подтверждением этого являются проснувшиеся сурки из Ленинградского зоопарка. Видео бодрствующих зверьков опубликовано на Instagram-канале зоопарка.

Три степных сурка — Ижорик, Отрада и Августина бегают по вольеру, жуют еловые ветки. Они попали в зоопарк летом 2017 года, их подарила администрация Ленинградской области.

Приходите увидеть сурков после затяжной зимы! Ленинградский зоопарк

Ижорик и Августина зимовали в покрытом сеном домике, а Отрада спала в соседнем вольере.

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Фото и видео: spbzoopark/ Instagram