Весна пришла: В Московском зоопарке проснулись степные сурки

Московский зоопарк сообщил, что проснулись самые весенние животные - сурки.

Во многих странах Мира пробуждение сурков от зимней спячки олицетворяется с приходом весны. В этом году в Московском зоопарке сурки проснулись в самом начале марта, об этом сообщили на своей официальной страничке в соцсетях сотрудники зоопарка.

Делимся радостными новостями: весна пришла – сурки проснулись. В первые дни марта в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки. Зверьки почувствовали приближение тепла и вышли из своей уютной норки на поверхность. Московский зоопарк

Сотрудники зоопарка сообщают, что из-за раннего потепления сурки вышли из спячки немного раньше, чем обычно. В общей сложности они проспали 5 месяцев и потеряли 1/3 в весе. Тем не менее, зверьки чувствуют себя прекрасно, за ними постоянно следят специалисты и кормят их часто, но понемногу, чтобы организм сурков смог адаптироваться после длинной голодовки.

Самец Арчи хоть и заснул позже самок уже активно бегает по своей территории, а вот его девушки Нагайна и Сара не спешат выходить на улицу.

Видео: Московский зоопарк( 2016 год)