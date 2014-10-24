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Сурки из Ленинградского зоопарка сильно потеряли вес во время зимней спячки
Сегодня, 10:00
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Сурки из Ленинградского зоопарка сильно потеряли вес во время зимней спячки

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Животные выбрались из укрытия.

Сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина проснулись после зимней спячки. Она продлилась почти 4 месяца. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба комитета по культуре. 

За это время животные сильно потеряли в весе. Теперь сурков кормят пшённой кашей, свежими овощами и яблоками. Порции постепенно будут увеличивать, чтобы пищеварительная система подопечных адаптировалась.

Сурки ушли в спячку в конце ноября 2021-го года. Их вес составлял 6-8 кг. Домик сурков был утеплен сеном, опилками и двойными стенками. День сурка они проспали. Показываем, как Ижорик и Августина выглядели перед спячкой. 

Фото: комитет по культуре Петербурга

Теги: спячка, сурки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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