В Ленинградском зоопарке сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку

Сурки могут находиться в спячке от 4 до 9 месяцев.

Постояльцы Ленинградского зоопарка – сурки Ижорик и Августина впали в зимнюю спячку. Об этом 6 декабря рассказали сотрудники зоопарка на своей странице ВКонтакте.

Сурки могут находиться в спячке от 4 до 9 месяцев, в связи с чем они заранее накапливают жир. Ижорик и Августина основательно подготовились к предстоящей спячке – они весили 6-8 килограммов. На протяжении всего ноября грызуны покидали свои домики только ради плотного обеда. С 29 ноября сурки и вовсе притихли, даже не появлялись у своих мисок.

Домик сурков утеплен сеном, опилками и двойными стенками. Вход в домик они самостоятельно закрыли сеном,что вполне себе сойдёт за табличку "Не беспокоить".

Тем временем в Петербурге продолжаются морозы. Во вторник, 7 декабря, температура воздуха ночью опустится до -16…-18 градусов, днем ожидается -10…-12 градусов. Ветер подует с северо-востока, севера умеренный. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет понижаться.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк