Во вторник температура воздуха в Петербурге опустится до -12 градусов

Пройдет небольшой снег.

Во вторник, 7 декабря, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода. Временами пройдет небольшой снег. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью опустится до -16…-18 градусов, днем ожидается -10…-12 градусов. Ветер подует с северо-востока, севера умеренный. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что настоящая русская зима ожидается в Петербурге в этом сезоне.

Фото: pexels.com