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Петербуржцам пообещали настоящую русскую зимы в этом сезоне
Сегодня, 8:34
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам пообещали настоящую русскую зимы в этом сезоне

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К выходным морозы отступят, однако оттепели не ожидается.

В Петербурге началась настоящая зима. За первую неделю декабря толщина снежного покрова в городе достигла 29 см. По словам метеоролога Юрия Куткевича, такая погода больше характерна для февраля, когда снег накапливается и не тает до потепления. Об этом пишут "Невские Новости".

По прогнозу специалиста, вся наступившая неделя будет морозной. К выходным немного станет теплее, однако оттепели все равно не предвидится.

Не до оттепели, но нормальная декабрьская погода со слабо отрицательными температурами.

Уточнил Куткевич

При этом в городе уменьшатся снегопады. В ближайшие дни в Петербурге будет без существенных осадков. Метеоролог предположил, что новогоднюю ночь петербуржцы встретят со снегом.

Ранее мы писали, что минувшей ночью по Петербургу ударили морозы, каких не было 128 лет.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, юрий куткевич
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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