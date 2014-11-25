Петербуржцами рассказали, что делать при встрече со спящим ежом

Ежи впадают в спячку с ноября по март, сохраняя энергию.

С наступлением холодов петербуржцы стали замечать спящих ежей. По случаю в администрации Красногвардейского района рассказали, что делать при встрече с ними.

Ежи впадают в спячку с ноября по март, сохраняя энергию. Обычно они выкапывают себе норки у зеленых зон, однако в городской среде могут уснуть и там, где остановились, например, в придорожных канавах или во дворе.

При встрече с ежом стоит перенести его в безопасное и тихое место, которое подходит для зимовки, или сделать норку в картонной коробке.

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Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга