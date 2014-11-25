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Петербуржцами рассказали, что делать при встрече со спящим ежом
Сегодня, 12:46
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Петербуржцами рассказали, что делать при встрече со спящим ежом

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Ежи впадают в спячку с ноября по март, сохраняя энергию.

С наступлением холодов петербуржцы стали замечать спящих ежей. По случаю в администрации Красногвардейского района рассказали, что делать при встрече с ними. 

Ежи впадают в спячку с ноября по март, сохраняя энергию. Обычно они выкапывают себе норки у зеленых зон, однако в городской среде могут уснуть и там, где остановились, например, в придорожных канавах или во дворе. 

При встрече с ежом стоит перенести его в безопасное и тихое место, которое подходит для зимовки, или сделать норку в картонной коробке. 

Ранее стало известно, как зимуют серые жабы. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: ежи, спячка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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