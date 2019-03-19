Девушка на BMW пробила окно в супермаркете на площади Конституции

Говорят, автоледи перепутала газ и тормоз.

Утром 19 марта на площади Конституции, 7, возле БЦ "Лидер" произошло ДТП. По словам очевидцев, девушка на BMW перепутала газ и тормоз и пробила в супермаркете "Призма" окно. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что с автоледи уже разговаривают сотрудники ДПС. Петербурженку уже успели назвать "Мастером парковки". Неизвестно, каким был удар, однако окно пробито насквозь. Также можно увидеть, что в иномарке сработали подушки безопасности.

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Видео: Мегаполис