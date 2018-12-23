Масленица 2019: программа мероприятий в Петербурге

Гуляния начнутся на площади у Нарышкина бастиона после полуденного выстрела пушки.

В воскресенье, 10 марта, после традиционного полуденного выстрела пушки на площади у Нарышкина бастиона начнутся масленичные гуляния. Петербуржцев и гостей города ждет праздничная программа, которая включает конкурсы, мастер-классы и народные забавы.

Масленица 2019 программа мероприятий

В этот день на территории Петропавловской крепости выступит фольк-группа "Колесо", ВИА "Кураж ФМ", ансамбль песни и танца Западного военного округа, "Казачья Доля" и артисты театра "Играград".

Проводы зимы не обойдутся и без традиционных угощений. Все желающие смогут попробовать блины.

В период с 16:15 до 16:30 на Петропавловской крепости будут жечь трехметровое чучело.

Кроме того, гуляния состоятся в Павловском парке. Жителей и гостей города приглашают в масленичный городок со снежной горкой, крепостями и чудо-печкой. Изюминкой станут не только русско-народные конкурсы, но и эффектное шоу "Парад Маслениц".

ЦПКиО имени С.М. Кирова также приглашает на развлекательную программу. Жителей и гостей города ждет конно-трюковое шоу, большой Масленичный поезд и прочее веселье. Будут жечь и чучело. Зрелище состоится в 18:30 на Масляном лугу.

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Фото: pixabay.com