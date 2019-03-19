У метро "Московская" нокаутировали пьяного воришку

Мужчина попал в реанимацию.

Днем 19 марта возле ресторана "Макдоналдс" на Московском проспекте едва не произошло ограбление. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мужчина под градусом пытался украсть у прохожего кошелек, однако у него ничего не получилось.

Грабитель, по всей видимости, не ожидал, что ему смогут оказать сопротивление. Потерпевший может похвастаться хорошей реакцией. Петербуржец ударил воришку по голове. Тот отключился и рухнул в проем между лавочек.

Посетителям ресторана пришлось вызвать скорую, поскольку жулик долго не приходил в себя. Прибывшие на место происшествия медики увезли грабителя в реанимацию. О его состоянии ничего неизвестно.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург