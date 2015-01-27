Приезжий из Нижнего Тагила вытащил кошелек из кармана у спящего петербуржца

Подозреваемый задержан.

В Петербурге задержали карманника из Нижнего Тагила, обокравшего спящего петербуржца. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 сентября обратился 29-летний петербуржец, который сообщил, что ночью у дома 36 по улице Рубинштейна обнаружил пропажу кошелька, в котором помимо наличных денег находилось водительское удостоверение. Как оказалось, мужчина заснул, сидя на одной из лавочек, а, проснувшись, обнаружил пропажу. Ущерб заявитель оценил в 15 500 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 46-летний приезжий из Нижнего Тагила. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Видео: МВД