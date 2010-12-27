Налетчики с пистолетом и баллончиком ограбили мужчину в Кудрово

Грабители забрали у потерпевшего 106 тысяч рублей.

Накануне в Кудрово произошло вооруженного ограбление сотрудника коммерческой организации. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Двое злоумышленников напали на 31-летнего мужчину. Они ударили жертву по голове и распылили в лицо неизвестный газ. После грабители выстрелили из пистолета и похитили деньги, предназначавшиеся для зарплаты сотрудникам фирмы.

Общая сумма ущерба составила 106 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка. Грабителей ищут. Пострадал ли мужчина от выстрелов, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что неизвестный ограбил трех школьников на Байконурской улице.

Фото: pixabay.com