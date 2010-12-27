Неизвестный ограбил трех школьников на Байконурской улице

Мужчина отнял у ребят мобильные телефоны.

В понедельник, 18 марта, в полицию Приморского района обратились три женщины. Они рассказали, что неизвестный мужчина ограбил их детей на футбольной площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Байконурской улице. По словам потерпевших, грабитель подошел к ребятам и потребовал отдать мобильные телефоны. После злоумышленник вместе с добычей скрылся с места преступления.

В настоящий момент стражи порядка ведут проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мошенники под видом работников теплосети ограбили 68-летнюю петербурженку.

Фото: pixabay.com