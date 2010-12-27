"Работники теплосети" ограбили 68-летнюю петербурженку

В понедельник, 18 марта, в полицию Приморского района обратилась 68-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Потерпевшая рассказала, что к ней домой пришли неизвестные и представились работниками теплосети. Женщина впустила их в квартиру с целью проверки труб отопления. После ухода "специалистов" пенсионерка обнаружила пропажу кошелька с 55 тысячами рублей.
Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Мошенников ищут.
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Фото: pixabay.com
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