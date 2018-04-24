Вооруженное ограбление магазина в Пушкине попало на видео

Бандиты в масках ворвались в салон сотовой связи, разбили витрину и сложили телефоны в красный пакет.

Сегодня утром, 24 апреля, в Пушкине произошло дерзкое ограбление салона сотовой связи. На видео, появившемся в сети, видно, как двое неизвестных ворвались в магазин с пистолетами. В то время как один из них угрожал расправой продавцу, другой разбил витрину и начал складывать телефоны в красный пакет.

Известно, что грабителей было четверо: двое остались на улице, двое вошли в салон. В результате нападения было украдено шесть дорогостоящих смартфонов. Сейчас местные полицейские опрашивают свидетелей и разыскивают преступников.

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