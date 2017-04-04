На железнодорожной станции "Разлив" рецидивист избил и обокрал жертву

Грабителю грозит статья и 10 лет в колонии строго режима.

Грабителя, напавшего на мужчину на железнодорожной станции "Разлив", нашли и задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Сестрорецка. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Установлено, что злоумышленник, находясь на ж/д станции "Разлив" в вечернее время суток, напал на 43-летнего петербуржца и нанес ему многочисленные травмы. После чего, грабитель похитил у жертвы мобильный телефон, электронные часы и музыкальную колонку. Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в дежурную часть Санкт-Петербург − Финляндского линейного отдела МВД России и сообщил о нападении. В настоящее время грабителя нашли. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит 10 лет колонии строго режима.

Ранее мы писали, что чиновницу Смольного обокрали на парковке у гипермаркета по Лиговскому проспекту.

Фото: pixabay.com