Чиновницу Смольного обокрали на парковке у гипермаркета по Лиговскому проспекту

В Центральном районе неизвестный грабитель украл сумочку у чиновницы из Смольного. От действий преступника пострадала начальница Комитета по финансам Северной столицы Ольга Вострых. Женщина совершала покупки в одном из торговых центров по Лиговскому проспекту. Через некоторое время она вернулась к собственной припаркованной машине "Мицубиси" и заметила пропажу сумочки из салона автомобиля. Там находились наличные деньги, служебное удостоверение, документы на транспорт и ключи от рабочего кабинета.
Инцидент произошел около 11 часов утра 17 апреля. В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция.
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