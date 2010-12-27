Чиновницу Смольного обокрали на парковке у гипермаркета по Лиговскому проспекту

Ольга Вострых стала жертвой автомобильных воришек.

В Центральном районе неизвестный грабитель украл сумочку у чиновницы из Смольного. От действий преступника пострадала начальница Комитета по финансам Северной столицы Ольга Вострых. Женщина совершала покупки в одном из торговых центров по Лиговскому проспекту. Через некоторое время она вернулась к собственной припаркованной машине "Мицубиси" и заметила пропажу сумочки из салона автомобиля. Там находились наличные деньги, служебное удостоверение, документы на транспорт и ключи от рабочего кабинета.

Инцидент произошел около 11 часов утра 17 апреля. В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция.

Фото: Pixabay.com

