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Рецидивист открыл стрельбу у супермаркета в Колпино
Сегодня, 12:58
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Рецидивист открыл стрельбу у супермаркета в Колпино

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В результате был ранен один из покупателей.

В воскресенье, 3 июля, покупатель в петербургском супермаркете пострадал от выстрела в Колпинском районе. Подробности инцидента привела пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Пальбу в магазине на Пролетарской улице открыл 41-летний неоднократно судимый мужчина мужчина. Он поругался с пострадавшим и решил применить оружие в конфликте. 

Пострадавший был госпитализирован и отправлен на амбулаторное лечение. Подозреваемого задержали. 

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала мужчину, стрелявшего по окнам в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, криминал, преступления, рецедивист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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