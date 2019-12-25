Рецидивист открыл стрельбу у супермаркета в Колпино

В воскресенье, 3 июля, покупатель в петербургском супермаркете пострадал от выстрела в Колпинском районе. Подробности инцидента привела пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
Пальбу в магазине на Пролетарской улице открыл 41-летний неоднократно судимый мужчина мужчина. Он поругался с пострадавшим и решил применить оружие в конфликте.
Пострадавший был госпитализирован и отправлен на амбулаторное лечение. Подозреваемого задержали.
Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала мужчину, стрелявшего по окнам в Красносельском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все