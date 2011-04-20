Полиция задержала мужчину, стрелявшего по окнам в Красносельском районе

Дебошир таким образом развлекался с приятелями в нетрезвом виде.

Ночью на воскресенье, 3 июля, в Красносельском районе был задержан пьяный дебошир, который решил пострелять по окнам с приятелями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл примерно в 0:30. Полицейским сообщила о стрельбе 28-летняя жительница дома №53 по 2-й Комсомольской улице.

Злоумышленника обнаружили у дома 249 к 1 по проспекту Народного. У него изъяли нож и пистолет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что на кладбище в Лаголово хулиганы устроили стрельбу

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти