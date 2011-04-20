Полиция задержала мужчину, стрелявшего по окнам в Красносельском районе

Ночью на воскресенье, 3 июля, в Красносельском районе был задержан пьяный дебошир, который решил пострелять по окнам с приятелями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл примерно в 0:30. Полицейским сообщила о стрельбе 28-летняя жительница дома №53 по 2-й Комсомольской улице.
Злоумышленника обнаружили у дома 249 к 1 по проспекту Народного. У него изъяли нож и пистолет, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Ранее мы сообщили о том, что на кладбище в Лаголово хулиганы устроили стрельбу
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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