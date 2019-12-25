На кладбище в Лаголово хулиганы устроили стрельбу

Выяснилось, что молодые люди просто решили развлечься.

Житель Петергофа устроил стрельбу с другом из Шушар во время посещения Иоанновского муниципального кладбища, которое находится в деревне Лаголово. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

К правоохранителям обратились очевидцы, которые рассказали, что злоумышленники могут осквернить могилы. На место случившегося прибыли стражи порядка. Они задержали двух 32-летних хулиганов.

Сейчас дебоширы находятся в полицейском участке. Выяснилось, что молодые люди просто решили развлечься на кладбище.

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Фото: pxhere