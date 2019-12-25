По Пулковскому шоссе утром гуляла голая бабушка

Жарким утром воскресенья, 3 июля, горожане заметили на Пулковском шоссе обнаженную пенсионерку. Бабушка гуляла по улице и не обращала на людей внимание. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Петербуржцы остановили женщину, вызвали скорую помощь и полицейских. Пожилую жительницу Северной столицы госпитализировали.
Очевидцы предположили, что женщина потеряла рассудок. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: представители ППС спасли женщину от мужа-тирана.
Фото: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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