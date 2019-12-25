Представители ППС спасли женщину от мужа-тирана

Стражи порядка оперативно задержали дебошира.

Сегодня ночью, 3 июля, сотрудники ГИБДД в момент оформления ДТП услышали крики из дома №5 по Богатырскому проспекту. Девушка звала на помощь. Выяснилось, что ее избивал сожитель. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Стражи порядка оперативно задержали дебошира. Рядом с ним находилась женщина, она была измазана кровью. Пострадавшую отправили в больницу.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе дебошир обстрелял авто горожан и попытался сломать салон.

Фото: Piter.tv