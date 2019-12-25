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Представители ППС спасли женщину от мужа-тирана
Сегодня, 17:15
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Представители ППС спасли женщину от мужа-тирана

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Стражи порядка оперативно задержали дебошира.

Сегодня ночью, 3 июля, сотрудники ГИБДД в момент оформления ДТП услышали крики из дома №5 по Богатырскому проспекту. Девушка  звала на помощь. Выяснилось, что ее избивал сожитель. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Стражи порядка оперативно задержали дебошира. Рядом с ним находилась женщина, она была измазана кровью. Пострадавшую отправили в больницу.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе дебошир обстрелял авто горожан и попытался сломать салон.

Фото: Piter.tv

 

Теги: гибдд, дорожный инспектор, избивал жену, муж тиран
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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