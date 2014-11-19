В Невском районе дебошир обстрелял авто горожан и попытался сломать салон

Злоумышленник повредил лобовое стекло иномарки.

В Невском районе хулиган открыл огонь из пневматики по иномарке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля. Мужчина стрелял по машине и пытался сломать салон на Октябрьский набережной.

Пострадавшие обратились в полицию. Стражи порядка по горячим следам задержали злоумышленника. Подозреваемым оказался 26-летний пьяный житель города.

Мужчину доставили в полицию. У него забрали пневматический пистолет и банку с дробью.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv