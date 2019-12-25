Малыш утонул в карьере Запстрой Ленобласти

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Во Всеволожском районе маленький ребенок захлебнулся в водоеме. Трагедия произошла в карьере Запстрой в Лесколовском сельском поселении. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленобласти.

Тело малыша нашли в воде. Ему было всего 1,5 года. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Родителям вменяют статью 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

На место случившегося прибыли следователи, полицейские и спасатели. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.

Фото: Piter.tv