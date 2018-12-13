В Металлострое налетчики похитили телефоны и цветмет

После грабители скрылись на "Газели".

В Колпинском районе Петербурга злоумышленники ограбили двоих сотрудников на предприятии в Металлострое. Жертвы лишились мобильных устройств. Также наградой преступников стал собранный цветмет. После нападения грабители скрылись от пострадавших на "Газели". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Отметим, что по факту возбуждено уголовное дело. Преступники применили физическую силу, чтобы отобрать телефоны у 21-летнего и 29-летнего сотрудников производства.

Полиция нашла автомобиль, за рулем которого находились злоумышленники. Транспортное средство бросили на Московской улице около пяти часов утра. В настоящее время устанавливаются личности и местоположение грабителей.

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Фото: Piter.tv