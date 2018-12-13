В Павловске пьяный петербуржец стрелял по входной двери

Злоумышленник задержан. Полиция отмечает, что мужчина является рецидивистом.

В Пушкинском районе Петербурга нетрезвый мужчина несколько раз стрелял по входной двери. В результате инцидента никто не пострадал. По сведениям от очевидцев, выстрелы были сделаны из охотничьего ружья. На место событий местные жители сразу же вызвали правоохранительные органы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в преступлении подозревается 53-летний петербуржец. Он стрелял из обреза в собственной квартире. Причиной агрессивного поведения стало чрезмерное употребление алкоголя.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Ириновском полиция нашла труп пенсионера: тело с повреждениями лежало в ванне.

Фото: Piter.tv