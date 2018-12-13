На Ириновском полиция нашла труп пенсионера: тело с повреждениями лежало в ванне

По подозрению в причастности к гибели мужчины задержан 44-летний петербуржец.

В квартире петербургского пенсионера полиция обнаружила труп пожилого человека. На теле погибшего замечены различные повреждения. В преступлении подозревается 44-летний местный житель. На данный момент он задержан.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД. Сведения о жертве в ванной комнате появились утром 9 мая. Тело 76-летнего хозяина находилось в доме по Ириновскому проспекту. Медики зафиксировали резаные раны рук и ног, перелом носа, рана лобной части головы, а также ссадины.

На данный момент тело направлено для установления точной причины смерти в морг. Ведется расследование.

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Фото: Piter.tv