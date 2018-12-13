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Стали известны причины смерти журналиста Сергея Доренко
Сегодня, 21:17
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KaterinaKono13

Стали известны причины смерти журналиста Сергея Доренко

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По предположительной версии, Доренко почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем и, пережив клиническую смерть, упал со своего байка.

Сергей Доренко скончался сегодня, 9 мая, в результате падения с мотоцикла. Журналист двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала по направлению к Таганской площади. Об этом сообщает интернет-издание Mash. 

По словам сотрудников ГИБДД, 9 мая, в 18:20, Сергей Доренко следовал на мотоцикле "Триумф" по внутренней стороне в третьей полосе движения по Садовому кольцу в районе дома 71 по ул. Земляной вал. Как вдруг журналист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с бетонным ограждением.

По предположительной версии, Доренко почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем и, пережив клиническую смерть, упал со своего байка. После падения Доренко пролетел какое-то время наискосок до отбойника встречной полосы. Прибывшая на место ДТП бригада медиков не смогла спасти журналиста - оказалось слишком поздно, он скончался.

Источник: интернет-издание Mash; телеграмм-канал Алексея Венедиктова 

Фото: paperpaper.ru

Теги: новости россии, новости сергей доренко, сергей доренко
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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