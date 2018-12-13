На Троекуровском кладбище началось прощание с Сергеем Доренко

Главный редактор "Говорит Москва" погиб 9 мая в возрасте 59 лет.

На Троекуровском кладбище началось прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Почтить память журналиста и проводить его в последний путь пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники. Ранее свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Сергей Доренко погиб 9 мая в возрасте 59 лет. На Садовом кольце он потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. Как позже сообщили представители радиостанции "Говорит Москва", причиной смерти главного редактора стал разрыв аорты.

Ранее Невзоров высказался о гибели Доренко: "Отличная смерть на хорошей скорости".

Видео: Mash