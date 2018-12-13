Невзоров о гибели Доренко: "Отличная смерть на хорошей скорости"

Журналист уверен, что главный редактор "Говорит Москва" выбрал бы именно такую смерть.

Российский журналист Александр Невзоров опубликовал на своем YouTube-канале новое видео после смерти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Он заявил, что Доренко можно только позавидовать, так как это "отличная смерть на хорошей скорости и на очень классном мотике".

Все красиво. Я думаю, если бы ему предложили на выбор штук пять разных смертей, он бы выбрал именно эту, насколько я его знаю. Александр Невзоров

Также журналист сравнил работу российских СМИ с цирком, где динозаврам приходят на смену лилипуты. По словам Невзорова, Сергей Доренко был тем самым динозавром, который не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов.

Но вообще судьба настоящих динозавров — вымирать, даже цирковых динозавров в СМИ. Они уходят с арены, освобождая еще больше места для шоу лилипутов, среди которых есть очень крупные карлики типа Соловьева. Вообще быть карликом стало модно. С Доренко мы всегда терпеть друг друга не могли, но он молодец, он не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов. Здоровенным был, здоровенным и ушел. Александр Невзоров

Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая в возрасте 59 лет. Он потерял управление мотоциклом на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. Главный редактор "Говорит Москва" скончался в реанимации.

Ранее мы публиковали точную причину смерти Сергея Доренко.

Видео: YouTube / Александр Невзоров