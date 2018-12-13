Названа точная причина смерти Сергея Доренко

Вскрытие показало, что журналист умер из-за нарушения функций сердца.

Врачи назвали точную причину смерти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в бюро судебномедицинской экспертизы, у журналиста обнаружили гемотампонаду — нарушение функций сердца.

Вскрытие проходило в морге при Троекуровском кладбище. Специалисты нашли скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Сергей Доренко погиб 9 мая в возрасте 59 лет. Он потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. Журналист скончался в реанимации.

С 2014 года Доренко возглавлял радиостанцию "Говорит Москва". До этого он был главным редактором "Русской службы новостей". С 1996 по 2000 гг. работал на телеканале ОРТ.

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