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Петербуржцам перечислили симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем
Сегодня, 17:10
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Петербуржцам перечислили симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем

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При проблемах с сердцем человек начинает чувствовать, что он слабеет.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" кардиолог Вера Зимина перечислила симптомы, которые могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой. 

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания – ведущая причина смертности в мире. К этой группе заболеваний относятся ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревматическая болезнь сердца, врожденный порок сердца и тромбоз глубоких вен и эмболия легких. 

При проблемах с сердцем человек начинает чувствовать, что он слабеет. Утомляемость и слабость являются признаками, в том числе, кардиологических патологий. 

Кроме того, лучше не игнорировать боли в груди, особенно, если они возникают при физической нагрузке. А гипертонию человек не всегда может почувствовать. 

В результате длительного повышения давления возникают анатомические изменения камер сердца, и возникают аритмии. И это обязательно повод пойти к врачу. 

Вера Зимина, кардиолог 

Помимо этого, важно обратить внимание на головокружения и предобморочные состояния, а также потери сознания. 

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Фото: pxhere 

Теги: здоровье, кардиолог, проблемы с сердцем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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