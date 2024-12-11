Петербуржцам перечислили симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем

При проблемах с сердцем человек начинает чувствовать, что он слабеет.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" кардиолог Вера Зимина перечислила симптомы, которые могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания – ведущая причина смертности в мире. К этой группе заболеваний относятся ишемическая болезнь сердца, болезнь сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревматическая болезнь сердца, врожденный порок сердца и тромбоз глубоких вен и эмболия легких.

При проблемах с сердцем человек начинает чувствовать, что он слабеет. Утомляемость и слабость являются признаками, в том числе, кардиологических патологий.

Кроме того, лучше не игнорировать боли в груди, особенно, если они возникают при физической нагрузке. А гипертонию человек не всегда может почувствовать.

В результате длительного повышения давления возникают анатомические изменения камер сердца, и возникают аритмии. И это обязательно повод пойти к врачу. Вера Зимина, кардиолог

Помимо этого, важно обратить внимание на головокружения и предобморочные состояния, а также потери сознания.

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