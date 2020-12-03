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Бывший премьер Украины назвал реальных хозяев страны
Сегодня, 14:23
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lesjasap

Бывший премьер Украины назвал реальных хозяев страны

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Николай Азаров рассказал о кураторах украинского госпереворота.

Бывший премьер-министр Украины назвал реальных хозяев страны. Об этом Николай Азаров поделился с журналистами радиостанции "Говорит Москва". По мнению политика, "Партию регионов" в Киеве запретили с подачи американских представителей. Именно их он считает реальными хозяевами государства. Специалист напомнил, что являлся одним из основателей данного политического движения в стране.

Привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича.

Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины

Специалист напомнил, что являлся одним из основателей политического движения "Партия регионов" в стране. Он уверен, что его коллеги могли стать той политической силой, которая сдержала бы народные волнения. Азаров заявил, что это понимают также кураторы Украины  - американцы.

По словам политика, в событиях 2014 года активное участие принимали США британские спецслужбы. Он не сомневается, что штаб государственного переворота в стране находился в Вашингтоне.

Экс-премьер Украины сравнил пенсии в Киеве и Москве.

Фото: Pixabay.com

Теги: говорит москва, николай азаров, партия регионов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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