Бывший премьер Украины назвал реальных хозяев страны

Бывший премьер-министр Украины назвал реальных хозяев страны. Об этом Николай Азаров поделился с журналистами радиостанции "Говорит Москва". По мнению политика, "Партию регионов" в Киеве запретили с подачи американских представителей. Именно их он считает реальными хозяевами государства. Специалист напомнил, что являлся одним из основателей данного политического движения в стране.
Привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины
Специалист напомнил, что являлся одним из основателей политического движения "Партия регионов" в стране. Он уверен, что его коллеги могли стать той политической силой, которая сдержала бы народные волнения. Азаров заявил, что это понимают также кураторы Украины - американцы.
По словам политика, в событиях 2014 года активное участие принимали США британские спецслужбы. Он не сомневается, что штаб государственного переворота в стране находился в Вашингтоне.
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Фото: Pixabay.com
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