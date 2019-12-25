Экс-премьер Украины сравнил пенсии в Киеве и Москве

Николай Азаров считает, что сейчас Киев является самым бедным во всей Европе.

Экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве. Об этом дипломат сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва". Спикер прокомментировал пенсионную обеспеченность граждан двух стран. По словам специалиста, на Украине показатель в три раза ниже, чем средняя российская пенсия.

А ведь был период, когда у нас средний заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего. Николай Азаров, экс-премьер Украины

По словам политика, сейчас Украина является беднейшим европейским государством, которая подходит под этот статус "по всем параметрам". Ранее самыми бедными странами считались Молдова и Албания. Азаров напомнил, что рождаемость на Украине фиксируется в два с половиной раза меньше, чем смертность. После государственного переворота смертность возросла на 155 тысяч человек ежегодно.

Экс-премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране.

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