Николай Азаров выступил на пресс-конференции "АиФ".

Экс-премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана в стране. Об этом журналистам на пресс-конференции для "АиФ" сообщил Николай Азаров. По мнению политика, новый майдан в стране невозможен, так как не осталось людей, которые смогли бы его организовать. Также эксперт добавил, что американские кураторы противодействуют этому, так как Вашингтон устраивает действующая власть в Киеве.

Нет, "майдана" не будет. Потому что если кто-то думает, что "майданы" стихийно появляются, то он глубоко заблуждается. "Майдан" – это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная. К которой подключается громадное число людей… включая агентов влияния, находящихся в органах власти Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины

Напомним, что экс-руководитель правительства был вынужден покинуть Украину после государственного переворота в 2014 году. Тогда депутаты Верховной Рады отстранили от власти президента Виктора Януковича и ряд высокопоставленных чиновников. В Киеве подозревают Азарова в ряде уголовных преступлений, включая злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение.

На Украине "майдан" назван ключевым моментом формирования страны.

Видео: YouTube / Аргументы и факты - AиФ