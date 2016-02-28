На Украине назвали способ помириться с Россией. Об этом бывший премьер-министр Николай Азаров рассказал в интервью журналистам радиостанции "Говорит Москва". Чиновник уверен, что в стране должна смениться власть. По его мнению, сейчас Киев ведет политику, направленную против национальных интересов собственного государства.
В стране господствуют радикальные экстремистские силы, которые поддерживаются западными спецслужбами
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины
Эксперт подчеркнул, что силовики в стране создают атмосферу страха и реального террора. Он добавил, что местные СМИ "зомбируют людей", рассказывая о существовании российской угрозы. Азаров считает, что это дает Киеву возможность для проведения антисоциальной политики.
На Украине в магазинах и библиотеках запретили говорить по-русски.
Фото: Pixabay.com
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