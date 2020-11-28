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Зеленский назвал самым важным для Украины "музей голодомора"

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Политик добавил, что здание будет достроено.

Владимир Зеленский назвал самым важным для Украины "музей голодомора-геноцида". Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление политика. Президент рассказал о необходимости завершения строительства Музея на церемонии памяти жертв голодомора в Киеве.

Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что память жертв голодомора в Киеве почтили около знака на Михайловской площади. Там установили композицию из пшеничных колосьев и калины. После этого глава государства отправился в Национальный музей, где с остальными делегатами почтил память погибших минутой молчания.

На Украине нашли выход из конституционного кризиса.

Видео: TG / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, геноцид, голодомор, киев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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