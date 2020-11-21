Зеленский: политики Украины использовали "майдан" в личных целях

Президент Украины выступил с видеообращением к нации.

Владимир Зеленский заявил, что политики Украины использовали "майдан" в своих личных целях. Об этом президент страны рассказал подписчикам в рамках видеообращения. По мнению главы государства, исторические события последних лет стали для многих чиновников лишь способом занять высокопоставленные должности.

Сегодня мы должны не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция - это путь к желаемым изменениям. Для политиков - путь к желаемым креслам Владимир Зеленский, президент Украины

Политик призвал украинцев не "слушать своих предшественников и старых политиков". Он считает, что граждане страны должны ежедневно создавать действительно новое, свободное и достойное государство.В нем на первом месте - закон, а "не фамилии и прошлые заслуги", а основными ценностями являются права, равенство и свобода.

Зеленский пригрозил Порошенко штрафами из-за фитнес-клуба.

Видео: YT / Зе!Президент