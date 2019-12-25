Закон вступит в силу с 16 января 2021 года.

На Украине в магазинах и библиотеках запретили говорить по-русски. Об этом рассказали журналисты "Интерфакса" со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Омбудсмен отметил, что закон вступает в силу с 16 января 2021 года. В тексте документа говорится о том, что сфера обслуживания должна перейти исключительно на общение на государственном языке. Обслужить клиента на русском языке можно будет только по его просьбе.

В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка Украины

Напомним, что все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей, а также предоставлять данные о товаре на украинском языке. им запретят говорить с клиентами на русском языке.

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