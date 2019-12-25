Петер Сийярто обсудит с членами НАТО вопрос дальнейшей блокировки Украины в работе альянса.

МИД Венгрии вызовет посла Украины из-за обысков у лидера венгерской общины Закарпатья. Об этом в собственном аккаунте на Facebook написал министр внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Он уточнил, что обыски прошли у председателя Партии венгров Василия Брензовича.

На Украине снова продолжаются непонятные политические качели с венгерскими партиями и венгерским меньшинством. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, для того чтобы выразить недовольство действиями руководства Украины Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Чиновник уточнил, что планирует встретиться с представителем НАТО для обсуждения дальнейшей блокировки участия Киева в работе со структурами Североатлантического альянса.

Напомним, что обыски у венгерского посла состоялись 30 ноября. Мероприятия проводились в офисах в Ужгороде, благотворительном фонде "Эгана Эде", здании венгерского института в Береговом. На Украине действия силовиков объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию в стране в политическую ситуацию на Украине.

Эксперт прокомментировал разрешение Еврокомиссии Венгрии использовать российскую вакцину от COVID-19.

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