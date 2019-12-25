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Эксперт прокомментировал разрешение Еврокомиссии Венгрии использовать российскую вакцину от COVID-19
Сегодня, 17:49
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал разрешение Еврокомиссии Венгрии использовать российскую вакцину от COVID-19

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Оказалось, что намерения Венгрии не находятся вне правил ЕС.

Еврокомиссия грозилась ввести административные меры в отношении Венгрии, если та использует российскую вакцину от коронавируса. Сегодня выяснилось, что вакцинироваться все же можно. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что намерения Брюсселя изначально находились в соответствии с правилами ЕС. 

При этом вакцина может применяться только в Венгрии и не должна выходить за пределы страны. 

Однако, как мы помним, это не помешало Еврокомиссии угрожать венграм административными мерами за их интерес к закупкам вакцины в России и Китае. Можно еще раз удостовериться, что пандемия, которая уже унесла жизни почти 1.5 млн человек в мире, не является помехой для агрессивного лоббизма и манипуляций в пользу "политически правильных" фармкомпаний.

отметили эксперты. 

Венгрия рассчитывает получить малые партии вакцины "Спутник V" в декабре. В ЕС также разрабатывают свою вакцину.

Фото: pixabay.com

Теги: венгрия, еврокомиссия, российская вакцина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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