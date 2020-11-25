Глава Еврокомиссии назвала срок начала вакцинации от коронавируса

ЕК уже заключила шесть контрактов с компаниями, разрабатывающими вакцину, на поставку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на сессии Европарламента назвала срок начала вакцинации от коронавируса.

По её словам, некоторых граждан Евросоюза могут привить до конца декабря.

И это уже свет в конце тоннеля. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

По её словам, ЕК уже заключила шесть контрактов с компаниями, разрабатывающими вакцину, на поставку препаратов в Евросоюз, когда вакцина будет готова. Планируется, что в ЕС поставят два миллиарда доз вакцин. Население Евросоюза — 500 миллионов человек. Это предполагает поставки вакцины в третьи страны.

Ранее Меркель заявила, что ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины от COVID-19 в декабре.

Видео: Youtube/European Commission