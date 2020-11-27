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Венгрия рассчитывает получить малые партии вакцины "Спутник V" в декабре

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Министр Мурашко недавно провел встречу в главой МИД Венгрии.

Первые партии российской вакцины от коронавируса поступят в Венгрию в декабре. Об этом в эфире телеканала "Россия 24"  заявил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.

По его словам, сначала в страну поступят малые партии. Более крупные поставки ожидаются в конце января. Цену закупки политик не назвал, отметив что этот вопрос не обсуждался. 

Напомним, что в середине августа Минздрав РФ зарегистрировал первую вакцину от коронавируса под названием "Спутник V". Препарат состоит на базе двух штаммов аденовируса. Он разработан представителями Центра имени Гамалеи. В июне и июле 2020 года вакцина прошла клинические испытания. 

Видео: YT / Россия 24

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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