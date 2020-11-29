В Киеве напали на журналистку во время прямого эфира

Телеканал просит правоохранительные органы найти и наказать нападавшего.

В Киеве напали на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес. Это произошло в прямом эфире с церемонии, посвященной памяти жертв голода 1932-1933 годов на территории СССР.

Инцидент произошел 28 ноября. Сотрудница украинского телеканала освещала традиционный День памяти жертв голодомора. Она стояла у мемориального комплекса. Внезапно к ней подошел мужчина в медицинской маске. Он начал кричать на ведущую, выбил у неё из рук поминальную свечу, бросил на землю микрофон и ушёл. Журналистка продолжила вести прямой эфир, но уже без микрофона. Руководство телеканала пообещало принять все возможные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Россия считает, что события на Украине не являются геноцидом. Попытки представитель голод в СССР в 1930-е годы как истребление отдельных групп населения "лишены оснований". Всё это направлено на разжигание конфликта с Россией.

Ранее мы сообщили, что Захарова оценила призыв Германии вести переговоры с Россией "с позиции силы".

Видео: Youtube/NEWSONE