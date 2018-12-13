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"Голос из прекрасного далека": на 86-ом году жизни умер композитор Евгений Крылатов

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Евгений Крылатов написал музыку ко множеству детских фильмов и мультфильмов. В их числе: "Гостья из будущего", "Дед Мороз и лето", "Приключения Электроника", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино".

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов умер в среду в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марию Крылатову.

Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония.

Мария Крылатова 

Место похорон и время прощания с композитором будет озвучено позднее. 

Евгений Крылатов написал музыку ко множеству детских фильмов и мультфильмов. В их числе: "Гостья из будущего", "Дед Мороз и лето", "Приключения Электроника", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино".

Видео: YouTube 

 

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Теги: композитор, умер евгений крылатов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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