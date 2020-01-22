Уроженка Киргизии умерла на глазах у прохожих на Серебристом бульваре

Дочь женщины рассказала, что ее мать жаловалась на проблемы с сердцем.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту гибели уроженки Киргизии на Серебристом бульваре. Женщина умерла прямо на улице на глазах у прохожих. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам свидетелей, женщина, облокотившись, стояла у столба и тяжело дышала. После этого она сползла на землю. Очевидцы вызвали скорую, однако медики не успели.

Дочь умершей рассказала, что ее мать жаловалась на проблемы с сердцем.

Ранее петербурженка едва не потеряла ребенка в ДТП на улице Орджоникидзе.

Фото: Piter.TV