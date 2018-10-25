Названа причина смерти Юрия Лужкова

По предварительной информации, чиновник скончался из-за анафилактического шока.

Чиновникам из московской мэрии сообщили причину смерти Юрия Лужкова. По предварительной информации, чиновник скончался из-за анафилактического шока. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Лужков находился на лечении в немецкой клинике в Мюнхене. Он скончался во время операции на сердце – не приходя в сознание. Российские власти уже предложили семье экс-мэра Москвы помощь в транспортировке тела и организации похорон.

Новость о смерти Юрия Лужкова появилась во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года.

Напомним, Лужков был мэром Москвы 18 лет — с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Осенью 2010 года его уволили "в связи с утратой доверия Президента России Д. А. Медведева". Свои соболезнования родным и близким умершего выразил действующий мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Kremlin.ru