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Названа причина смерти Юрия Лужкова
Сегодня, 13:04
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Alena_Zinovieva

Названа причина смерти Юрия Лужкова

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По предварительной информации, чиновник скончался из-за анафилактического шока.

Чиновникам из московской мэрии сообщили причину смерти Юрия Лужкова. По предварительной информации, чиновник скончался из-за анафилактического шока. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Лужков находился на лечении в немецкой клинике в Мюнхене. Он скончался во время операции на сердце – не приходя в сознание. Российские власти уже предложили семье экс-мэра Москвы помощь в транспортировке тела и организации похорон.

Новость о смерти Юрия Лужкова появилась во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года.

Напомним, Лужков был мэром Москвы 18 лет —  с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Осенью 2010 года его уволили "в связи с утратой доверия Президента России Д. А. Медведева". Свои соболезнования родным и близким умершего выразил действующий мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анафилактический шок, проблемы с сердцем, юрий лужков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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